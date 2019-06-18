За мусор на участке у собственника хотят изымать землю

В законодательстве прямо укажут, что земельный участок могут изъять за нарушение требований пожарной безопасности. То есть лишиться своей земли может, скажем, нерадивый дачник, участок которого покрылся сухими сорняками и мусором.

Изымать участки за несоблюдение законодательства можно и сейчас, признают в Минэкономразвития. Однако нарушение правил пожарной безопасности стоит прописать отдельно, настаивают в ведомстве. "Отсутствие установленных оснований и механизма для изъятия земельных участков в связи с нарушением требований пожарной безопасности в настоящее время создает почву для неисполнения правообладателями земельных участков указанных требований", - отмечают авторы инициативы в пояснительной записке к законопроекту.

Эксперты сомневаются в необходимости таких мер.

Если изменения примут, изымать участки будут по результатам проведения госпроверок соблюдения требований пожарной безопасности. На устранение выявленных нарушений отведут полгода. А затем после решения суда участок, изъятый у собственника, продадут с торгов.

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