Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку-2"

В ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине украинский президент Владимир Зеленский затронул вопросы энергетической безопасности Украины, прежде всего, связанные с проектом "Северный поток - 2". Переговоры продемонстрировали наличие серьезных разногласий между Берлином и Киевом, в чем признался и сам украинский лидер.

"Не секрет, что наши позиции относительно проекта "Северный поток-2" являются диаметрально противоположными. В то же время мы благодарны за готовность Германии к предметному диалогу относительно этого непростого вопроса", - заявил Зеленский по итогам переговоров, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Зеленский выразил уверенность в том, что именно сохранение транзита российского газа через территорию Украины является гарантией энергетической безопасности Европы.

"Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах - это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного газового рынка", - подчеркнул Зеленский.