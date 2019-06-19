Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Подразделения украинской армии нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам и пригороду Донецка, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

По его словам, обстрелы зафиксированы с 4:15 до 8:00 утра по местному времени. Всего украинские силовики выпустили более 170 мин и снарядов. При этом использовались заряды калибра 120 и 122, запрещенные минскими соглашениями.

В МЧС ДНР информировали, что из-за обстрела на шахте имени Челюскинцев остановлен вентилятор главного проветривания. В это время в забое находились пятьдесят горняков. По счастливой случайности никто не пострадал. Кроме того, в результате бомбардировки нанесен материальный ущерб детской городской больнице.

По оценкам представителей ДНР, в последнее время ситуация на линии разграничения серьезно обострилась. Украинские силовики предприняли попытку продвинуться в "серой зоне" в районе населенного пункта Марьина, которая является спутником Донецка. Местные власти связывают ухудшение положения с международными визитами президента Владимира Зеленского, который тем самым хочет усилить свои переговорные позиции. Такой тактикой пользовался и его предшественник Петр Порошенко.