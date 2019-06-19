Новости

Вышел трейлер боевика Бессона про русскую модель-киллершу 14:47
У спин-оффа "Бивиса и Батт-хеда" "Дарья" появится свой спин-офф 14:07
Данила Козловский: Не боюсь сравнений с "Чернобылем" HBO 13:42
Восемь женщин обвинили создателя "Мастеров ужасов" в изнасилованиях 13:22
Иван Ургант заступился за дочь Алсу и назвал виновных в скандале 12:05

Дочь Алсу и Ержан Максим представили песню о любви

Новости
    19.06.2019, 15:17
Текст:   Олег Усков

Дочь Алсу Микелла Абрамова и еще один финалист шестого сезона музыкального конкурса Первого канала "Голос. Дети" Ержан Максим представили давно обещанный совместный трек.

Презентация песни, не по-детски лирической баллады выполненной в скуповатом ар-эн-би формате, состоялась в Instagram Абрамовой.

"Ура!! Наконец-то состоялся релиз нашего с Ержаном Максимом дуэта "Эта Любовь", - подписала Микелла. Поблагодарив продюсера и авторов композиции.

В комментариях, разумеется, - разнонаправленные мнения,  от восторга и одобрения до издевательств и оскорблений. Над которыми разумно высится призыв "Хватит травить ребенка, уроды!".

Ранее о скандале на детском "Голосе" высказался шоумен Иван Ургант.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Стартовали съемки приквела "Игры престолов" 11:55
"Смешарики" и Анна Михалкова стали лауреатами "ТЭФИ-KIDS" 11:44
Иван Ургант о сериале "Чернобыль": Это должны были мы снять 18.06.2019
Вышел "красный" трейлер нового хоррора от авторов "З/Л/А" 18.06.2019
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Представитель Бари Алибасова: Он чувствует себя лучше 18.06.2019
Сестра Бари Алибасова обвинила семью его жены в отравлении продюсера 18.06.2019
Тизер: российский мультсериал "Ёжик", который выиграл приз Disney 18.06.2019
⧣ фото
Фото: twitter.com/ fraveris
Умерла актриса, дизайнер, бывшая жена Сидни Люмета Глория Вандербильт 18.06.2019
Умер актер из "Амели" и "Чудовища" Морис Бенишу 18.06.2019
У лидера Megadeth Дэйва Мастейна обнаружен рак горла 18.06.2019
⧣ музыка
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
В НИИ им. Склифосовского опровергают сведения о выписке Алибасова 17.06.2019
Мошенник вернул семье Алибасова часть денег и попросил отдать кота 17.06.2019
СМИ: Бари Алибасова выписали из больницы 17.06.2019