Дочь Алсу и Ержан Максим представили песню о любви

Дочь Алсу Микелла Абрамова и еще один финалист шестого сезона музыкального конкурса Первого канала "Голос. Дети" Ержан Максим представили давно обещанный совместный трек.

Презентация песни, не по-детски лирической баллады выполненной в скуповатом ар-эн-би формате, состоялась в Instagram Абрамовой.

"Ура!! Наконец-то состоялся релиз нашего с Ержаном Максимом дуэта "Эта Любовь", - подписала Микелла. Поблагодарив продюсера и авторов композиции.

В комментариях, разумеется, - разнонаправленные мнения, от восторга и одобрения до издевательств и оскорблений. Над которыми разумно высится призыв "Хватит травить ребенка, уроды!".

Ранее о скандале на детском "Голосе" высказался шоумен Иван Ургант.