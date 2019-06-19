Иван Ургант заступился за дочь Алсу и назвал виновных в скандале

Популярный российский актер и телеведущий Иван Ургант высказался касательно скандала на музыкальном шоу Первого канала "Голос. Дети", где, напомним, выяснилось, что юная артистка Микелла Абрамова, дочь певица Алсу, одержала победу нечестно - через "накрутку".

Исследование, запущенное каналом с участием партнера Интерпола, показало, что за Абрамову более сорока тысяч раз "проголосовали" боты.

В результате Первый канал аннулировал результаты шестого сезона передачи и на спецвыпуске программы признал его победителями всех финалистов.

При этом Иван справедливо считает, что сами дети здесь ни в чем не были виноваты.

"Вы хотите, чтобы я обвинил ребенка? Взял ребенка за косы, подвел к зеркалу и сказал: да как ты смеешь?" - риторически поинтересовался Ургант в беседе с KP.RU. Далее заверив, что, разумеется, не станет так поступать: "Я не буду так делать, потому что я не буду тут открывать никаких Америк", - комментирует Иван.

Поскольку, по его мнению, "ни один из детей не был инициатором ничего того, что там происходило". Во всем случившемся виноваты исключительно взрослые, "решившие добиться победы обманным путем".

Ранее сообщалось, что Иван пришел в восторг от сериала "Чернобыль". Погоревав, что его сняли не отечественные производители.