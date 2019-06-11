Опубликованы итоги расследования скандала с дочерью Алсу

Аналитики компании Group-IB, партнера "Интерпола", занимающеегося расследованиями в сфере кибербезопасности, предоставили свой итоговый отчет по инциденту с дочерью певицы Алсу на шестом сезоне шоу Первого канала "Голос. Дети".

Напомним: победителем сезона была обозначена десятилетняя Микелла Абрамова. Но вскоре выяснилось, что лидерство юной артистки оказалось искусственно "накрученным" с помощью ботов. В результате итоги сезона были аннулированы, а канал нанял Group-IB для расследования, как такое безобразие могло произойти.

Предполагалось, что итоговый отчет будет представлен в конце мая, но компания припозднилась. И лишь теперь готова объявить - за одного из участников (Микеллу Абрамову) поступили десятки тысяч однозначно "фейковых" звонков и СМС.

Об этом пишет KP.RU, публикуя соответствующий график.

Аналитики отметили, что на обоих этапах финала (голосование за тройки, далее - голосование за тройку сильнейших) было зафиксировано "нехарактерное распределение частоты голосов по времени эфира".

То есть как только Абрамова выходила на сцену, "аномально и нетипично начинали сыпаться СМС и звонки" - до трехсот в секунду, "будто целый стадион фанатов собрался и начал долбить по клавишам смартфонов с упорством миньонов".

Чтобы было ясно, в чем аномальность: показатели соперников Абрамовой были ниже в три раза - порядка ста голосов в секунду.

При этом голоса за победительницу шли с почти одинаковых номеров - отличались они лишь цифрой в конце. Все они относятся к Башкирии и "представляют собой списки идущих подряд телефонных номеров".

Согласно результатам расследования, в "накрутке" голосов за Абрамову участвовали 9 484 номера, с которых поступило 33 175 звонков. Плюс еще более восьми тысяч СМС, и также из одного региона - из Ленинградской области.

Общее число фейковых звонков и СМС принесло Микелле Абрамовой, как выяснилось, более 41 000 голосов.

Ранее сообщалось, что участник шестого сезона "взрослого" "Голоса" Алексей Сафиулин был найден мертвым в своей ванне.