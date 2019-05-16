Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"

По итогам первого этапа проверки результатов голосования в шестом сезоне музыкального шоу "Голос. Дети", победителем которого стала десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, Первый канал принял решение аннулировать результаты конкурса. Так как при голосовании выявлены массированные нарушения. А именно - "накрутка" голосов в пользу юной артистки.

"Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", - цитирует официальное заявление канала ТАСС.

Уточняя: "промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие", повлиявшее на итоги шоу.

Окончательный итог проверки будет обнародован, как и объявлялось ранее, к концу текущего месяца.

На канале заверили, что примут меры к усовершенствованию механизма голосования.