Новости

Шоу "Голос. Дети" получит специальный выпуск 15:53
Расследование выявило "накрутку" голосов для победы дочери Алсу 14:31
Вышел трейлер фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен" 14:20
"Чудотворцы" с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми продлены на 2-й сезон 13:31
После финала "Теории Большого взрыва" выйдет специальный эпизод 12:54

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"

Новости
    16.05.2019, 14:56
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети
Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети

По итогам первого этапа проверки результатов голосования в шестом сезоне музыкального шоу "Голос. Дети", победителем которого стала десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, Первый канал принял решение аннулировать результаты конкурса. Так как при голосовании выявлены массированные нарушения. А именно - "накрутка" голосов в пользу юной артистки.  

Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети
Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг дочери Алсу

"Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", - цитирует официальное заявление канала ТАСС.

Уточняя: "промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие", повлиявшее на итоги шоу.

Окончательный итог проверки будет обнародован, как и объявлялось ранее, к концу текущего месяца.

На канале заверили, что примут меры к усовершенствованию механизма голосования.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Недовольные фанаты потребовали переснять восьмой сезон "Игры престолов" 12:19
На Украине подтвердили снятие запрета на въезд Федору Добронравову 11:25
Мединский рассказал, почему смотрит "Игру престолов" 10:55
Канделаки, Безрукова, Хакамада и Задорожная об "Игре престолов" 15.05.2019
⧣ Россия
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Продюсер Рудковская назвала соперника Лазарева на "Евровидении" 15.05.2019
Названа новая дата прощания с Сергеем Доренко 15.05.2019
Фото: Анастасия Волочкова госпитализирована на Мальдивах 15.05.2019
⧣ музыка
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Сергею Лазареву понадобилась помощь врачей перед "Евровидением" 15.05.2019
Сведения о конце расследования ситуации с шоу "Голос" не подтвердились 14.05.2019
Шнуров прокомментировал скандал вокруг дочери Алсу 14.05.2019
⧣ скандалы
Фото: Helen Sloan/ HBO
Создатели "Игры престолов" объяснили, почему у Джейме "отросла" рука 14.05.2019
Семья Алсу ответила на слухи о попытке повлиять на результаты конкурса 12.05.2019
Мадонна заступилась за честь Майкла Джексона 08.05.2019