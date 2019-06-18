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Иван Ургант о сериале "Чернобыль": Это должны были мы снять

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    18.06.2019, 17:23
Текст:   Олег Усков

Пока вокруг сериала канала HBO "Чернобыль" ломаются возы копий между диаметральных оценок - "развесистая клюква" и "шедевр", - российский актер и телеведущий Иван Ургант тоже предлагает свою точку зрения. Явно разделяя вторую.

Фото: kinopoisk.ru
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"Мы должны были такой сериал снять. Мы! Ну как так? Почему они снимают?", - горячился Иван в беседе с KP.RU, указывая на заслуживающую глубокого почтения "степень подробностей" "Чернобыля".

"Я с таким уважением отнесся к работе создателей сериала, потому что они впервые показали мне мою страну такой, какой я ее знаю и помню", - с восторгом произнес Ургант.

Отметив, что "эту выдающуюся работу должно посмотреть как можно больше людей". И не только в России.

Ранее сообщалось, что Иван побрился наголо и сфотографировался с голубым велосипедом.

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