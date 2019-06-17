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Бывший директор ЧАЭС назвал сериал "Чернобыль" "развесистой клюквой"

Новости
    17.06.2019, 13:43
Текст:   Олег Усков

Игорь Грамоткин, бывший директор Чернобыльской атомной электростанции, резко отрицательно отнесся к картине, нарисованной сериалом канала HBO "Чернобыль", ставшим главным телевизионным событием сезона и получившим беспрецедентный рейтинг

По словам Грамокина, телепродукт западных производителей искажает исторические факты и содержит много "развесистой клюквы" - "как в боевике конца восьмидесятых "Красная жара", где Шварценеггер играет советского милиционера".

Фото: kinopoisk.ru
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При этом особо Игоря Ивановича возмутило то, что множество персонажей шоу, включая ведущих героев, неустанно прикладываются к бутылке и "бегают со стаканами водки, постоянно пьют".

"Важнейшие, принципиальные решения по обеспечению безопасности принимались в пьяном угаре, что ли? Вы что вообще себе позволяете? Как вы можете такие вещи показывать?" - сердится Грамоткин в интервью телеканалу "Россия 24".

Плюс крайне недостоверными бывший директор ЧАЭС заклеймил голых шахтеров в кадре, роющих тоннель - "апофеоз всего этого". Заметив, что условия работы на ликвидации последствий аварии и в самом деле были тяжелыми - жара доходила до пятидесяти градусов, но это не повод заниматься столь постыдными передергиваниями.  

"Это победа всего советского народа, который совершил подвиг, подвиг! И нам нельзя дать его заболтать под видом художественного фильма, аллегории или еще чего-то. Мы не должны этого допустить", - заключил Грамоткин, возглавлявший АЭС в 2005-2018 годах и в общей сложности, начиная с 1988 года, проработавший на станции тридцать лет.

Наш обзор сериала "Чернобыль" - здесь.

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