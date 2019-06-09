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Генерал-майор Николай Тараканов высказался о "Чернобыле"

Новости
    09.06.2019, 23:09
Текст:   Козьма Лоханкин

Один из руководителей ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, доктор технических наук, генерал-майор Николай Дмитриевич Тараканов, отметивший в этом году 85-летие, поделился своим мнением о нашумевшем сериале "Чернобыль".

В получасовом интервью, которое было опубликовано каналом RT, ликвидатор, ставший прототипом одного из героев сериала (гораздо менее значительного по сценарию, чем сам Тараканов был на самом деле), в частности, отметил, что герой действительно похож на генерала (роль исполнил британец Ральф Айнесон), однако ряд важных моментов, связанных с его историей, показано не было - например, объявление благодарности и награждение солдат.

Фото: kinopoisk.ru
Фото: в сериале "Чернобыль" нашли грубый ляп "из будущего"

Помимо этого, он опроверг слова персонажа, списанного с него, о том, что реальные данные скрывали даже от военных. "Это он говорит ерунду", - сказал он.

Упомянул Тараканов и о подвиге шахтёров, подчеркнув, что нагишом, как это показано в телешоу, они не работали. "Это тоже перебор, я скажу", - добавил генерал-майор.

Сцена с отстрелом собак вызвала немало вопросов у генерал-майора: как фигура неопытного призывника, так и сам процесс, показанный HBO.

Зато он подтвердил реальность фразы о солдатах как о "биороботах", отметив, что слова эти принадлежали не Легасову, как в телефильме, потому что его в тот момент там "и близко не было". Он также заявил, что Легасова действительно "затравили", что стало причиной печального конца академика.

Кроме того, Николай Дмитриевич признал, что население слишком долго не оповещали о катастрофе и высказал мнение, что высшее руководство страны допустило ошибки во время тех трагических событий.

Напомним, ранее мы писали, что экс-генсек СССР Михаил Горбачёв заявил: предположения о его причастности к гонениям на Легасова не соответствуют действительности.

Сериал совместного производства HBO и Sky "Чернобыль" стал беспрецедентно успешным телепроектом, побив ряд рекордов.

Тем временем ряд ликвидаторов уже успели критически высказаться о телесериале.

Наш обзор - здесь.

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