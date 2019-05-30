Сериал "Чернобыль" обошел "Игру престолов" в рейтинге популярности

Фэнтезийный эпик "Игра престолов", самое популярное игровое телешоу последних лет, завершился 19 мая своим восьмым сезоном, собрав горы и моря проклятий.

Что, впрочем, не помешало заключительному сезону GOT установить ряд рекордов. А далее и вовсе окажется, что проклятия - проклятиями, но большую часть публики финал "Престолов" вполне удовлетворил.

Тем не менее, как показала статистика, зритель тут же начал массово отписываться от вотчины ИП, канала HBO.

Во-первых, полагают аналитики, из-за разочарования в "Игре престолов". Во-вторых, потому, что в ближайший год от канала не стоит ждать громких премьер: и третий сезон амбициозного "Мира Дикого Запада", и первый приквел ИП мы увидим еще нескоро…

А ведь еще как крепок HBO! Что доказывает агрегатор Internet Movie Database (IMDb), согласно которому новый сериал канала, мрачнейшая драма "Чернобыль", только что стала самым популярным телешоу в истории (по версии IMDb) - со средней оценкой эпизода 9,6 балла из десяти.

И таким образом оторвавшись от "Игры престолов", которая занимает шестую строчку турнирной таблицы со средним баллом 9,4 за эпизод.

Между ними - "Планета Земля 2" (второе место, 9,5), "Братья по оружию" (третья строчка, 9,4), "Планета Земля" (четвертая, 9,4) и "Во все тяжкие" (пятое, 9,4). Следом - "Прослушка", "Наша планета", "Космос: Одиссея через пространство и время" и "Голубая планета 2".

"Чернобыль" - мини-сериал на 5 эпизодов. Заключительная его серия выходит 3 июня.