Короли и капуста: закончилась "Игра престолов"

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Тут нужно начать с попытки поюморить (а иначе, пожалуй, никак). В советские времена обильной популярностью пользовался формат "испорченный радиоприемник", с эстрады и экранов телевизоров стремительно шагнувший в народ.

Где и оброс массой ремейков, ремиксов и вольных продолжений, зачастую - крайне скабрезных, которые наиболее одаренные разыгрывали перед друзьями-приятелями под грибками во дворах доинтернетовской эпохи. Были и детские версии, разумеется. Вроде задорного "Вот мы строили-строили и, наконец, построили!..", после чего оратор делал ртом "пиу-пиу-ууу-крхч" (изображая переключение канала), и доканчивал уже страшным, сиплым голосом "…Абдулла, поджигай!".

Абдулла, как помним, зажег в пятой серии финального сезона так, что мало никому не показалось. А вчера HBO предъявил миру то, чего мы так ждали и чего так боялись - нижнюю часть айсберга GOT, шестую, заключительную серию последнего сезона главной ТВ-саги современности. И особо нервическая публика окончательно для себя решила, что Абдулла спалил не только Королевскую Гавань со всем ее населением, включая стариков и детей, но и весь сезон.

И, как говорили в еще одном популярном советском скетче, "в редакцию пошли письма": петицию с требованием переснять финал ИП на текущий час подписали уже почти 1 200 000 человек. С выходом же шестого эпизода щелканье счетчика, естественно, лишь усилилось.

Меж тем все менее сердитые и насупленные на это хохочут. Хохочут шоураннеры Бениофф и Уайсс, наконец-то избавившиеся от груза, который тянули одиннадцать лет. Басом хохочет, заливается, "Старбакс". Хохочет в бороду Джордж Мартин, в какой-то момент ловко и старательно абстрагировавшийся от того фанфика "Песни Льда и Пламени", в который Б. и У., лишенные базы оригинальных книг, превратили его историю. "Финал "Игры престолов" - это не мой финал", - заверял Мартин. Добавляя, что вообще понятия не имеет, как создатели закончат сериал. Параллельно яростно опровергая конспирологическую теорию, согласно которой шестой и седьмой тома ПЛиП, "Ветры зимы" и "Грезы о весне", на самом деле уже написаны, но он не афиширует это по условиям контракта с HBO - дабы не отвлекать-де внимание от финала сериала. То есть - совсем как в стишке Кузи УО: "В цырке все смешно. Клоуны смеются. Люди все смеются. Звери тоже смешно".

Не хохочут лишь ортодоксы. "Эпика вылилась в фарс!" "Красивый, статный боевой слон (привет, Серсея! - "РГ-Кинократия") родил горбатую мышь!" "Верните нам нашу GOT, а это вот заберите!" - беснуются фанаты, чувствуя себя обобранными.

Нет, так-то абсурдно и безответственно, конечно, отрицать богатого фактажа, указующего - к концу ИП крепко создалось впечатление, что все в ней откровенно поглупели: сначала поглупели создатели, а следом, соответственно, оглупели и все основные персонажи. (Разве что, кроме Джона, у которого с IQ изначально были недопоставки.) Причем практически откровенно уже, что называется, "забивая". И легко понять, отчего восьмой сезон бьет собственные же рекорды не только по просмотрам, но и по валу глумлений и мемов - теперь GOT особо остервенело тыкают носом. (Можно подумать, до этого сериал был оплотом здравого смысла и безупречной логики.)

И тут нужно вновь настойчиво повторить мысль, звучавшую ранее, при рассмотрении предыдущих эпизодов, - дело не в том, что сезон плох. Ерунда! Да, он вопиюще неровен, он с перехлестами и массой времени, бездарно потраченного на лишние, ненужные сцены, и то и дело где-то дыряв - это так. Но учтем: GOT - гигантская машина с сотнями персонажей, сюжетных линий, изгибов и поворотов, и все это нужно было в конце концов как-то свести и увязать в одну точку одним узлом. Нельзя угодить всем - это невозможно по определению. И никто не совершенен - в подобного рода грандиозном предприятии без "косяков", оплошностей и кривизны просто никак. И это - не слова в попытке оправдать совсем уж безбожно очевидные, невыносимые ляпы. Это призыв трезво оценивать ситуацию.

То есть проблема, поднятая на пики поклонниками, не в том - еще раз повторяем, - что ИП уходит на покой недостойно.

Отнюдь: финал саги гармоничен, печален, полон грусти и при этом каким-то чудом скупо находит место юмору. В нем действительно увязаны все концы узлами. Дело же в том, что от машинерии, восемь лет несшей нам радость, а HBO - золотые яйца (официальных данных нет, но, по некоторым сведениям - в среднем миллиард долларов за сезон), ждали чего-то более дикого, шокового, выходящего из ряда вон и реально "сносящего крышу", "чего-то этакого". А не умиротворения, усмирения стихий, воздаяний и условной справедливости.

В финале "Игры престолов" просто оказался не заложен термоядерный заряд - на него у Бениоффа и Уайсса уже не хватило запала.

Вот от этой печки с изразцами и пляшем. И теперь как-то живем со всем этим. В боли, муках и страдании.