В последней серии "Игры престолов" нашли два вопиющих ляпа

Как говорится, никогда такого не было - и вот опять... Самая последняя серия "Игры престолов" тоже не обошлась без досадного ляпа - как и две предыдущие.

Напомним, в четвертом эпизоде фэнтези-саги возле Дейенерис обнаружился стаканчик с кофе, что породило массу мемов в Сети, издевательства в офлайне и неуверенные попытки руководства HBO отшутиться.

Затем в промо-кадре к пятой серии у Джейме Ланнистера внезапно "отросла" утерянная давно рука, что, конечно, тоже, без ироничных комментариев не осталось.

Эти два удивительных конфуза, однако, почему-то не заставили создателей телешоу пристально пересмотреть оставшийся финальный эпизод перед эфиром. Иначе как объяснить очередную оплошность, зияющую на одном из кадров, как прыщ на лбу подростка?

В ходе сцены, где заседает Совет Лордов Вестероса за ногой Сэмвелла Тарли коварно спряталась пластиковая бутылка с водой. И вполне зримо оттуда выглядывает.

When the writers just want to get over the show and leave a water bottle in the scene #GameOfThrones #watergate2019 #GameOfThronesFinale #starbuckscup all over again pic.twitter.com/p2faKZulS1 — Amandeep Kaur (@AmandeepKaurA) 20 мая 2019 г.

Но и это не всё: самые внимательные обнаружили ещё одну бутылку - за ногой сира Давоса:

It's not just there, I actually found the second water bottle next to Ser Davos. #GameOfThrones pic.twitter.com/rZHqiWmDU4 — Bala Yogesh (@Yo_Bala) 20 мая 2019 г.

Сеть уже бурлит негодованием: что это, мол, за безобразие и наплевательство. Так что обещание Софи Тёрнер о боли, которую концовка сериала должна была причинить фанатам, оправдалось как минимум в этом.

I think the set management people and the writers are the SAME people. They clearly don't care about the integrity of the show or the audience. — ❤Noel❤ (@manchester_noel) 20 мая 2019 г.

Тем временем число голосов, собранных петицией с требованием снять восьмой сезон "Игры престолов" заново, уже перевалило далеко за миллион.

Напомним, этим вечером у москвичей есть возможность посмотреть финальный эпизод на футбольном стадионе на экране размером с четырёхэтажный дом.