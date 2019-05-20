Новости

Продюсер Рудковская: Победитель "Евровидения" не должен был выступать 00:49
В Петербурге исполнителю роли Рамси Болтона вручили пряники-портреты 19.05.2019
79-летний Чак Норрис на танке Abrams "взорвал Сеть" 19.05.2019
Организаторы "Евровидения" отказались аннулировать результаты конкурса 19.05.2019
В российском жюри "Евровидения" высказались о призыве отменить результаты 19.05.2019

В последней серии "Игры престолов" нашли два вопиющих ляпа

Новости
    20.05.2019, 11:28
Текст:   Козьма Лоханкин

Как говорится, никогда такого не было - и вот опять... Самая последняя серия "Игры престолов" тоже не обошлась без досадного ляпа - как и две предыдущие.

Напомним, в четвертом эпизоде фэнтези-саги возле Дейенерис обнаружился стаканчик с кофе, что породило массу мемов в Сети, издевательства в офлайне и неуверенные попытки руководства HBO отшутиться.

Затем в промо-кадре к пятой серии у Джейме Ланнистера внезапно "отросла" утерянная давно рука, что, конечно, тоже, без ироничных комментариев не осталось.

Эти два удивительных конфуза, однако, почему-то не заставили создателей телешоу пристально пересмотреть оставшийся финальный эпизод перед эфиром. Иначе как объяснить очередную оплошность, зияющую на одном из кадров, как прыщ на лбу подростка?

В ходе сцены, где заседает Совет Лордов Вестероса за ногой Сэмвелла Тарли коварно спряталась пластиковая бутылка с водой. И вполне зримо оттуда выглядывает.

Но и это не всё: самые внимательные обнаружили ещё одну бутылку - за ногой сира Давоса:

Сеть уже бурлит негодованием: что это, мол, за безобразие и наплевательство. Так что обещание Софи Тёрнер о боли, которую концовка сериала должна была причинить фанатам, оправдалось как минимум в этом.

Тем временем число голосов, собранных петицией с требованием снять восьмой сезон "Игры престолов" заново, уже перевалило далеко за миллион.

Напомним, этим вечером у москвичей есть возможность посмотреть финальный эпизод на футбольном стадионе на экране размером с четырёхэтажный дом.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Юрий Лоза жестко раскритиковал выступление Лазарева на "Евровидении" 19.05.2019
Видео: победитель "Евровидения-2019" может быть дисквалифицирован 19.05.2019
Продюсер Рудковская объяснила причины поражения Лазарева на "Евровидении" 19.05.2019
49-летний актер Мэттью Макконахи получил диплом об окончании школы 19.05.2019
⧣ США
Фото: youtube.com/ GameofThrones
Более миллиона фанатов потребовали переснять финал "Игры престолов" 19.05.2019
Серебряного "Джона Сноу" из Якутии передадут автору "Игры престолов" 19.05.2019
Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР 18.05.2019
⧣ видео
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Кончите Вурст понравилась песня Сергея Лазарева 18.05.2019
Вышел снятый в Крыму клип Вадима Самойлова из "Агаты Кристи" 18.05.2019
⧣ скандалы
Фото: Иван Руднев/ РИА Новости
Белорусское жюри дисквалифицировали перед финалом "Евровидения" 18.05.2019