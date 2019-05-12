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Видео: маскот клуба НБА подколол "Матерь Драконов" стаканчиком

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    12.05.2019, 16:10
Текст:   Олег Усков

В Сети появилось небольшое, милое и забавное видео, сделанное на матче плей-офф НБА между "Хьюстон Рокетс" и "Голден Стэйт".

Игру эту посетила актриса Эмилия Кларк, Матерь Драконов Дейенерис Таргариен из фэнтезийного эпика "Игра престолов". Что не укрылось от внимания медведя Клатча - маскота (талисмана) "Ракет" и, пожалуй, одного из самых известных и популярных маскотов НБА.

Фото: youtube.com/ GameofThrones
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Энергично шествующий вдоль трибун мишка, якобы внезапно заметив Кларк, выронил из лап "привет-пасхалку" - пресловутый пластиковый стаканчик, после чего чинно преклонил колено. Тем немало смутив девушку.

К слову, "Голден Стэйт" взяли верх над "Хьюстоном" - 118:113, благодаря чему команда добралась до финала Западной конференции НБА.

Пятый, предпоследний эпизод восьмого, финального сезона "Игры престолов", на котором, как обещает "Дейенерис", у зрителя "взорвется мозг", выходит на канале HBO сегодня. Промо-видео серии смотрите здесь.

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