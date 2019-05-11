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В Москве установили Железный трон из "Игры престолов"

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    11.05.2019, 15:35
Текст:   Олег Усков

На столичной станции метро "Деловой центр" в минувшую субботу прошел флэшмоб, посвященный сериалу "Игра престолов": на платформе была установлена самая желанная достопримечательность саги - Железный трон. На котором все желающие могли сфотографироваться с персонажами шоу - Дейенерис Таргариен, Джоном Сноу и Серсеей Ланнистер. То есть с изображающими их аниматорами.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

"В преддверии выхода пятой серии "Игры Престолов" Московский метрополитен и онлайн-сервис "Амедиатека" устроили яркий флешмоб", - сказано в сообщении. И уточнено, что мероприятие продолжалось несколько часов. Фоном чему служили композиции из сериала, исполняемые участниками проекта "Музыка в метро".

Далее трон простоит на станции до 13 мая включительно. И все желающие по-прежнему смогут к нему невозбранно и бесплатно приобщаться.

Напомним. Пятый, предпоследний эпизод восьмого, финального сезона "Игры престолов", на котором, как обещает "Дейенерис", у зрителя "взорвется мозг", выходит на канале HBO уже сегодня. Скупое промо-видео серии смотрите здесь.

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