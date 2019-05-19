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Более миллиона фанатов потребовали переснять финал "Игры престолов"

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    19.05.2019, 15:25
Текст:   Козьма Лоханкин

Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.

Напомним, несмотря на то, что сериал продолжает бить рекорды по просмотрам, число недовольных восьмой главой, которая завершит сериал, весьма велико.

Фото: "Марс Медиа"
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Виной чему - киноляпы, многочисленные вопросы к мотивации героев и небогатые на события стартовые серии.

Так что самые возмущённые теперь собирают голоса в надежде, что HBO возьмёт и снимет все последние шесть эпизодов заново.

Это, конечно, очень вряд ли, но само число яростных противников текущего положения дел в шоу довольно красноречиво.

Напомним, у главного сериала современности должна выйти ещё одна серия. Это произойдёт в ночь на понедельник - всего через несколько часов.

А завтра вечером москвичи смогут посмотреть заключительную серию на гигантском экране на футбольном стадионе.

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