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Пятый эпизод восьмого "Игры престолов" стал самым просматриваемым

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    16.05.2019, 16:50
Текст:   Олег Усков

Злопыхатели могут сколько угодно злопыхать, колотиться об Стену и подписывать петиции, но шоураннеры "Игры престолов" Бениофф и Уайсс вновь зримо подтвердили, что GOT - главное сейчас телешоу.

Фото: youtube.com/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
"Санса Старк" пообещала зрителям много боли в финале "Игры престолов"

Как пишет The Independent, дикие "Колокола", пятый, предпоследний эпизод финального сезона ИП, установил абсолютный рекорд - его на всех платформах по совокупности посмотрели восемнадцать миллионов человек.

За чемпионство "Колокола" сразилась с третьей серией текущего сезона, "Долгой ночью", которую посмотрели 17,8 миллиона.

Стоит ли упоминать, какая свистопляска поднимется на этих выходных, когда 19 мая в эфир пойдет последняя серия "Игры престолов", название которой еще не обнародовано?!

Для сравнения: заключительный эпизод ситкома "Друзья", премьера которого, кстати, состоялась 6 мая (2004 года) на NBC, смотрело 60,5 миллиона зрителей.

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