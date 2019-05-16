Пятый эпизод восьмого "Игры престолов" стал самым просматриваемым

Злопыхатели могут сколько угодно злопыхать, колотиться об Стену и подписывать петиции, но шоураннеры "Игры престолов" Бениофф и Уайсс вновь зримо подтвердили, что GOT - главное сейчас телешоу.

Как пишет The Independent, дикие "Колокола", пятый, предпоследний эпизод финального сезона ИП, установил абсолютный рекорд - его на всех платформах по совокупности посмотрели восемнадцать миллионов человек.

За чемпионство "Колокола" сразилась с третьей серией текущего сезона, "Долгой ночью", которую посмотрели 17,8 миллиона.

Стоит ли упоминать, какая свистопляска поднимется на этих выходных, когда 19 мая в эфир пойдет последняя серия "Игры престолов", название которой еще не обнародовано?!

Для сравнения: заключительный эпизод ситкома "Друзья", премьера которого, кстати, состоялась 6 мая (2004 года) на NBC, смотрело 60,5 миллиона зрителей.