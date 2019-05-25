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Опрос: финал "Игры престолов" удовлетворил большинство зрителей

Новости
    25.05.2019, 16:03
Текст:   Олег Усков

Пока в Сети не прекращаются бухтение и петиции недовольных и возмущенных, опросы показывают, что в реальности большинству финал "Игры престолов" понравился и изрядная часть зрителей концовкой шоу вполне удовлетворила. 

Фото: Helen Sloan/ HBO
Фото: после финала "Игры престолов" "Санса" сменила имидж и постарела

Как следует из данных опроса, проведенного компанией Morning Consult, таковых, удовлетворенных, - 64%. При этом 26% респондентов остановились на варианте ответа "Очень понравилось". И лишь 34% посчитали заключительную серию GOT провальной.

Средний был по шкале от 1 до 10 у эпизода "Железный трон" - 6,43.

Опрос был проведен 20-22 мая среди 2201 взрослых респондентов.

Всего серию посмотрели 19,3 миллиона человек, из них 13,6 миллиона - в день премьеры.

Ранее программный директор HBO Кейси Блойс ответил на претензии поклонников по завершению ИП. Отметив, что всем угодить невозможно и "Игра престолов" остается большой гордостью канала, а Бениофф и Уайсс - мо-ло-дцы! 

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