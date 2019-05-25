Опрос: финал "Игры престолов" удовлетворил большинство зрителей

Пока в Сети не прекращаются бухтение и петиции недовольных и возмущенных, опросы показывают, что в реальности большинству финал "Игры престолов" понравился и изрядная часть зрителей концовкой шоу вполне удовлетворила.

Как следует из данных опроса, проведенного компанией Morning Consult, таковых, удовлетворенных, - 64%. При этом 26% респондентов остановились на варианте ответа "Очень понравилось". И лишь 34% посчитали заключительную серию GOT провальной.

Средний был по шкале от 1 до 10 у эпизода "Железный трон" - 6,43.

Опрос был проведен 20-22 мая среди 2201 взрослых респондентов.

Всего серию посмотрели 19,3 миллиона человек, из них 13,6 миллиона - в день премьеры.

Ранее программный директор HBO Кейси Блойс ответил на претензии поклонников по завершению ИП. Отметив, что всем угодить невозможно и "Игра престолов" остается большой гордостью канала, а Бениофф и Уайсс - мо-ло-дцы!