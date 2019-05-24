Новости

В России покажут сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским 13:22
"Рамси Болтон" прокомментировал финал "Игры престолов" 12:48
62-летнему Тому Хэнксу не продали пиво без удостоверения личности 12:25
Наставница дочери Алсу Лобода проигнорировала спецвыпуск "Голоса" 11:57
Джордж Мартин сказал, когда выйдет новая книга по миру "Игры престолов" 11:18

Канал HBO ответил на критику финала "Игры престолов"

Новости
    24.05.2019, 15:33
Текст:   Олег Усков

Американский канал HBO в лице его программного директора Кейси Блойса ответил всем недовольным финалом фэнтези-эпика "Игра престолов".

Ответил вполне очевидной репликой, которая сводится к мысли, что по определению невозможно угодить каждому. Особенно с учетом того, какую огромную фан-базу успело за эти годы собрать шоу, пишет Variety.

Фото: kinopoisk.ru
"Рамси Болтон" прокомментировал финал "Игры престолов"

Иными словами, множество недовольных нашлось бы в любом случае - вне зависимости от того, как бы сериал закончился. В любом. Так что подобная реакция вполне предсказуема - "нельзя сделать счастливыми всех".   

Плюс, заметим от себя, стоит учесть, что восьмой сезон GOT - это не финал непосредственно "Песни Льда и Пламени" Джорджа Мартина, которая до сих пор в пути.

Впереди там - еще два тома, шестой и седьмой. И шестой, "Ветры зимы", согласно очередной порции заверений Мартина, можно будет прочитать в следующем году.

То есть зрители получили альтернативный финал истории - такой, каким его увидели шоураннеры Бениофф и Уайсс, давно и сильно своей дорогой убежавшие от первоисточника.

При этом Блойс отметил, что с поставленной перед ними задачей шоураннеры отлично справились, "посадив этот гигантский аэроплан". За что канал, по неофициальным данным имевший с ИП по миллиарду прибыли в год, им благодарен.

"Грустно, конечно, когда сериал заканчивается, но такова телевизионная жизнь, и она продолжается", - поделился наблюдением менеджер.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Юлия Савичева: Меня пытались заставить исполнять блатные песни 10:58
На "Союзмультфильме" прокомментировали мемы по "Игре престолов" 10:50
В России отметят юбилей Иэна МакКеллена двумя спецпоказами 23.05.2019
Вышел трейлер нового "Терминатора" - с Сарой Коннор и Шварценеггером 23.05.2019
⧣ США
Фото: Helen Sloan/ HBO
Видео: первые и последние кадры "Игры престолов" собрали в один клип 23.05.2019
Эволюцию героев "Игры престолов" показали в одном видео 23.05.2019
HBO прокомментировал возможность "сольного" сериала про Арью Старк 23.05.2019
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Названы лучшая и худшая серии "Игры престолов" 23.05.2019
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Видео: вся "Игра престолов" за полторы минуты 21.05.2019
Джордж Мартин рассказал о своем финале "Игры престолов" 21.05.2019
Вышел первый трейлер фильма "Оно 2" 09.05.2019