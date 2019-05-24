Канал HBO ответил на критику финала "Игры престолов"

Американский канал HBO в лице его программного директора Кейси Блойса ответил всем недовольным финалом фэнтези-эпика "Игра престолов".

Ответил вполне очевидной репликой, которая сводится к мысли, что по определению невозможно угодить каждому. Особенно с учетом того, какую огромную фан-базу успело за эти годы собрать шоу, пишет Variety.

Иными словами, множество недовольных нашлось бы в любом случае - вне зависимости от того, как бы сериал закончился. В любом. Так что подобная реакция вполне предсказуема - "нельзя сделать счастливыми всех".

Плюс, заметим от себя, стоит учесть, что восьмой сезон GOT - это не финал непосредственно "Песни Льда и Пламени" Джорджа Мартина, которая до сих пор в пути.

Впереди там - еще два тома, шестой и седьмой. И шестой, "Ветры зимы", согласно очередной порции заверений Мартина, можно будет прочитать в следующем году.

То есть зрители получили альтернативный финал истории - такой, каким его увидели шоураннеры Бениофф и Уайсс, давно и сильно своей дорогой убежавшие от первоисточника.

При этом Блойс отметил, что с поставленной перед ними задачей шоураннеры отлично справились, "посадив этот гигантский аэроплан". За что канал, по неофициальным данным имевший с ИП по миллиарду прибыли в год, им благодарен.

"Грустно, конечно, когда сериал заканчивается, но такова телевизионная жизнь, и она продолжается", - поделился наблюдением менеджер.