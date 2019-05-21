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"Игру престолов" в Москве проводили эффектным шоу

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    21.05.2019, 15:10
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Предоставлено AMEDIATEKA Фото: Предоставлено AMEDIATEKA
Фото: Предоставлено AMEDIATEKA

На московском стадионе "РЖД Арена" ("Локомотив") вечером минувшего понедельника с размахом простились с главным сериалом современности - "Игрой престолов".

Фото: youtube.com/ GameofThrones
Финал "Игры престолов" побил все рекорды по просмотрам

Организованному "Амедиатекой" показу заключительной серии фэнтезийной саги на огромном экране предшествовал тематический фестиваль - с викторинами, фудкортами, косплеерами и тому подобными фанатскими развлечениями.

Непосредственно перед стартом демонстрации шестого эпизода восьмого сезона состоялось небольшое шоу и массовый флэшмоб с участием зрителей, которых набралось десять тысяч.

В качестве специального бонуса был предложен концерт оркестра, с эффектным визуальным сопровождением исполнившего несколько композиций Рамина Джавади из саундтрека сериала.

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