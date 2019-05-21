"Игру престолов" в Москве проводили эффектным шоу

На московском стадионе "РЖД Арена" ("Локомотив") вечером минувшего понедельника с размахом простились с главным сериалом современности - "Игрой престолов".

Организованному "Амедиатекой" показу заключительной серии фэнтезийной саги на огромном экране предшествовал тематический фестиваль - с викторинами, фудкортами, косплеерами и тому подобными фанатскими развлечениями.

Непосредственно перед стартом демонстрации шестого эпизода восьмого сезона состоялось небольшое шоу и массовый флэшмоб с участием зрителей, которых набралось десять тысяч.

В качестве специального бонуса был предложен концерт оркестра, с эффектным визуальным сопровождением исполнившего несколько композиций Рамина Джавади из саундтрека сериала.