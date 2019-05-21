Джордж Мартин рассказал о своем финале "Игры престолов"

Пока поклонники гудят, как растревоженный рой мух, миллионами подписывая символическую петицию "за отмену" восьмого сезона сериала "Игра престолов", финал которого, по большей части, никого не устроил, Джордж Мартин продолжает ухмыляться в бороду.

Драгоценный американский писатель, сценарист и продюсер, автор "Песни Льда и Пламени", литературного первоисточника сериала, опубликовал в своем блоге объемный пост по итогам шоу, отметив - "трудно поверить, что всё закончилось".

Поскольку, по словам демиурга, эти годы "пролетели в мгновение ока". Казалось бы, они буквально только что встречались в Лос-Анджелесе с Бениоффом и Уайссом, дабы обсудить детали телеадаптации книг… и вот вдруг уже премьера заключительной серии.

И далее, выразив слова благодарности всем создателям и актерам GOT, которые, конечно же, "просто невероятны", Джордж переходит к самому важному.

Как мы все уже примерно триста лет знаем, шестая книга ПЛиП, "Ветры зимы", по-прежнему не дописана, тогда как седьмую объявленную, "Грезы о весне", Мартин еще даже не начинал. Будет ли книжный финал саги хоть в чем-то совпадать с экранным?

"Ну... да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да", - глумится беллетрист. Акцентируя, что работает "в совершенно иной среде", нежели Бениофф и Уайсс.

"У них было восемь часов на последний сезон, я же планирую, что две мои последние книги займут три тысячи страниц рукописи, прежде чем закончу, и, если еще понадобятся страницы и главы, я добавлю".

Кроме того, посулил Джордж, что будут и единороги - "в некотором смысле".

"Книга или телешоу - где "настоящий" финал? Это глупый вопрос", - поучает автор, добавляя, что вот как допишет - так и сможете обсудить это всё в интернете.