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Финал "Игры престолов" побил все рекорды по просмотрам

Новости
    21.05.2019, 11:26
Текст:   Козьма Лоханкин

Никакие петиции, протесты и обнаруженные ляпы, конечно, не могли помешать финалу "Игры престолов" побить все рекорды по просмотрам. Он и побил.

Фото: Helen Sloan/ HBO
Фото: "Дейенерис" простилась с "Игрой престолов"

Как сообщает THR, только сразу после премьеры последний эпизод - "Железный трон" - посмотрели 13,6 миллиона зрителей. За несколько часов эта цифра превысила 19 миллионов. Так что сегодня она уже наверняка куда внушительнее.

Обе эти цифры - абсолютный рекорд не только для "Игры престолов", но и вообще в истории HBO.

Прежний рекорд принадлежал предыдущей серии, её премьерный показ увидели 12,48 миллиона зрителей, а в первую ночь достигла 18,4 миллиона.

До "Игры престолов" рекорд среди продукции HBO принадлежал "Клану Сопрано", в частности - первой серии четвертого сезона, собравшей в 2002 году 13,3 миллиона просмотров.

Последний эпизод "Клана Сопрано", вышедший в 2007-м, собрал поменьше - 11,9 миллиона зрителей. Что, впрочем, до выхода "Железного трона" было рекордом среди всех финальных серий у HBO.

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