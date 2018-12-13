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Джордж Мартин пообещал написать концовку "Игры престолов"

Литература
    13.12.2018, 18:46
Текст:   Козьма Лоханкин

Фанаты мира, созданного американским писателем Джорджем Мартином, воют от нетерпения не только в ожидании финального сезона сериала "Игры престолов" (напомним, он выйдет в апреле следующего года), но и новых книг демиурга.

Совсем недавно вышел приквел - "Пламя и кровь", и предсказуемо моментально стал мировым бестселлером. События, изложенные в этой книге, лягут в основу спин-оффа сериала, над которым уже начала работу компания HBO.

Фото: kinopoisk.ru
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Однако еще больший зуд многочисленные поклонники испытывают в отношении продолжения основной линейки вселенной "Песни Льда и Пламени". Напомним, предполагался выход еще как минимум двух романов. Ближайший - "Ветра зимы" - станет шестым томом серии, и читатели уже давно его заждались.

Мартин наконец-то соизволил прокомментировать происходящее и попытался утешить публику. Не сказать, что преуспел в этом, но даже попытка вызвала заметный резонанс.

В своем блоге литератор, порадовавшись успеху "Пламени и крови" и поблагодарив фанатов, написал следующее: "Я знаю, что все вы ждете выхода "Ветров". И вы их получите. И мне особенно приятно, что вы все это время остаетесь со мной, о чем свидетельствует "Пламя и кровь". Ваша терпеливость и бесконечная поддержка значит всё для меня".

"Я возвращаюсь в свою уединенную крепость, возвращаюсь назад в Вестерос. Это случится не завтра и не на следующей неделе, но вы получите концовку "Песни Льда и Пламени", - пообещал писатель.

"А пока в ближайшее время грядет финальный сезон "Игры престолов", а для нового сериала, который пока неофициально называется "Долгая ночь", подбирают актеров. Плюс к ряду других сериалов пишутся сценарии. И еще кое-какие крутые штуки тоже находятся в разработке", - загадочно добавил он, подытожив: "Зима - не единственное, что близко".

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