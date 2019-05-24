Джордж Мартин сказал, когда выйдет новая книга по миру "Игры престолов"

Джордж Мартин, автор цикла романов "Песнь Льда и Пламени", на основе которого сняли только что завершившийся телехит "Игра престолов", сделал важное объявление в своём блоге.

По его словам, первая из двух оставшихся книг линейки, которую после финала сериала фанаты ждут с особым нетерпением, выйдет в следующем году.

Мартин пообещал представить предпоследний роман - "Ветра зимы" - в Новой Зеландии на Worldcon, где объявляют победителей литературной премии в области фантастики "Хьюго".

С учётом многочисленных переносов сроков многие готовы отнестись к обещанию писателя со скепсисом, однако он, надо отдать ему должное, постарался сделать свои слова убедительными.

В частности, демиург дал своё официальное письменное разрешение запереть его в хижине на Уайт-Айленде (остров в Новой Зеландии) на берегу озера из серной кислоты, если он не сдержит обещание.

Ранее Мартин ответил на вопрос о том, будет ли его концовка похожа на то, что мы увидели в восьмом сезоне "Игры престолов".