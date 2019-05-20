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"Повреждение мозга": вышел трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада"

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    20.05.2019, 12:07
Текст:   Козьма Лоханкин

Пока весь мир стоит на ушах, обсуждая только что состоявшийся финал "Игры престолов", изрядно смазанный очередной порцией киноляпов, HBO куёт железо пока горячо и старается переключить всеобщее внимание на второй свой масштабный проект - "Мир Дикого Запада".

Фото: kinopoisk.ru
Видео: как рисовали "Мир Дикого Запада"

В трейлере третьего сезона, главным действующим лицом которой является персонаж Аарона Пола (Джесси из "Во все тяжкие"), живописуется развитие вселенной и намекается на дальнейшую интервенцию носителей искусственного интеллекта в мир живорождённых гомо сапиенсов.

Ролик, как и положено, красив, богат и стилен (и наверняка понравится поклонникам робота по имени Чаппи). И вдобавок снабжён прекрасным саундтреком - композицией Brain Damage из легендарного альбома Pink Floyd The Dark Side of the Moon, который, надо признать, здесь звучит весьма кстати.

Премьера третьей главы "Мира Дикого Запада", который, как предполагается, должен скрасить нам будни после завершения фэнтези-саги, намечена на 2020 год. Так что запаситесь терпением.

С нашим обзором первого сезона можно ознакомиться здесь.

Рецензия на второй сезон - тут.

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