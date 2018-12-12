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Видео: как рисовали "Мир Дикого Запада"

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    12.12.2018, 12:22
Текст:   Генри Достоевский

Студия визуальных эффектов Pixomondo ("Демоны Да Винчи", "Бойтесь Ходячих мертвецов", "Ходячие мертвецы", "Форсаж 5", "Запрещенный прием" Зака Снайдера, "Меланхолия" Ларса фон Триера и т.д.), отвечающая за компьютерную графику в масштабном "Мире Дикого Запада", опубликовала ролик, в котором поделилась деталями своей технически сложной работы над вторым сезоном сериала Джонатана Нолана и его супруги Лизы Джой.

Фото: youtube.com
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К ним относятся и деревья, и традиционные японские дома "минка", и практически незаметные нюансы работы с дополнительными слоями ткани и т.д.

Однако, помимо графики, присутствовали и практические спецэффекты - так, в сцене операции персонажа Мэнди Ньютон был задействован настоящий кусок мяса (животного), который и был подвергнут высокой термической обработке. После этого его обработали мастера визуальных эффектов. Это позволило значительно сэкономить время и деньги.

Отметим, что студия получила награду "Эмми" за визуальную часть, а сам сериал продлен HBO на третий сезон.

Также ранее мы писали о том, что в следующей главе "Мира Дикого Запада" появится Аарон "Джесси Пинкман" Пол.

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