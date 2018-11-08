Новый спин-офф сериала "Во все тяжкие" посвятят Джесси Пинкману

Полнометражный спин-офф сериала "Во все тяжкие" будет посвящен Джесси Пинкману.

Полнометражное ответвление вселенной сериала "Во все тяжкие", которым занимается Винс Гиллиган (автор оригинального сериала, его спин-оффа - "Лучше звоните Солу", а также "Секретных материалов") и его соратники Марк Джонсон и Мелисса Бернштейн, начало обрастать подробностями.

Как эксклюзивно сообщает SlashFilm, один из немногих выживших после сотрудничества с Уолтером Уайтом, человек трудной судьбы Джесси Пинкман, станет героем грядущего спин-оффа.

При этом, как уточняется, события картины развернутся сразу же после грандиозного фатального финала сериала, чтобы показать, что же произошло с морально уничтоженным персонажем Аарона Пола, который уцелел в плене неонацистов.

Коротенький синопсис проекта, разумеется, ни о чем не рассказывает. Известно лишь, что это - фильм "о побеге похищенного человека и его пути к свободе".

Гиллиган напишет сценарий и выступит продюсером, и, возможно, сам возглавит съемочный процесс. Последнее, впрочем, пока не подтверждено, как и формат фильма, который, как показывает последняя работа братьев Коэн, всегда может стать чем-то иным.

Напомним, что, когда Гиллигана после завершения сериала спросили о судьбе Пинкмана, он рассказал, что лично уверен: несмотря на удачный побег, персонажа Аарона Пола все же вычислили по оставленным в лаборатории отпечаткам пальцев и найдут спустя какое-то время (дни, месяцы, годы). К тому же Пинкман причастен к убийству двух федеральных агентов. Но сам лично он хочет верить в то, что экс-напарник Уолтера Уайта благополучно добрался до Аляски и там начал новую жизнь с другим именем, т.к. заслуживает счастья после всего того, что с ним произошло.

Предварительное рабочее название - Greenbrier, которое, впрочем, может оказаться лишь слухом. Известно, что хронометраж будущей ленты будет не менее двух часов. Картина станет первым проектом согласно контракту, который заключил Винс Гиллиган с Sony TV на три года.

Напомним, что параллельно AMC готовит свою полнометражную зомби-трилогию по мотивам франшизы "Ходячие мертвецы", где в главной роли выступит Рик Граймс, покинувший основной сериал.

Съемки стартуют в самое ближайшее время в Нью-Мексико.