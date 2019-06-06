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"Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории телевидения

Новости
    06.06.2019, 13:52
Текст:   Олег Усков

Квазиисторическая драма каналов HBO и Sky "Чернобыль" подтвердила / закрепила звание самого популярного телесериала в истории индустрии, выйдя на первое место соответствующего рейтинга в версии агрегатора IMDb. 

Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Чернобыль" раскритиковали за отсутствие на экране негров

Финальный эпизод шоу, вышедший 3 июня, на этот момент взял у пользователей ресурса максимальные десять баллов. 

Средняя оценка сериала - 9,6. Что на балл выше, чем у предыдущего лидера - второй части документального сериала Дэвида Аттенборо "Планета Земля".

Раскритикованная в хвост и гриву "Игра престолов" занимает шестое место со средним баллом 9,3. На строчку над ней выше - "Во все тяжкие" (9,4).

Ранее свое мнение о сериале "Чернобыль" высказали ликвидаторы последствий аварии на АЭС.

Наш обзор на сериал - здесь.

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