"Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории телевидения

Квазиисторическая драма каналов HBO и Sky "Чернобыль" подтвердила / закрепила звание самого популярного телесериала в истории индустрии, выйдя на первое место соответствующего рейтинга в версии агрегатора IMDb.

Финальный эпизод шоу, вышедший 3 июня, на этот момент взял у пользователей ресурса максимальные десять баллов.

Средняя оценка сериала - 9,6. Что на балл выше, чем у предыдущего лидера - второй части документального сериала Дэвида Аттенборо "Планета Земля".

Раскритикованная в хвост и гриву "Игра престолов" занимает шестое место со средним баллом 9,3. На строчку над ней выше - "Во все тяжкие" (9,4).

Ранее свое мнение о сериале "Чернобыль" высказали ликвидаторы последствий аварии на АЭС.

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