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Фото: в сериале "Чернобыль" нашли грубый ляп "из будущего"

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    04.06.2019, 15:26
Текст:   Олег Усков

Звучит, конечно, на общем фоне содержимого шоу не особо серьёзно, но все равно нужно дополнительно обратить внимание, ибо показательно.

В околоисторическом сериале канала HBO "Чернобыль", помимо массового наличия на советских домах современного балконного сайдинга и стеклопакетов, обнаружился дополнительный ляп. А именно - монумент из будущего.

Как обратили внимание пользователи социальных сетей, в кадр четвертого эпизода сериала, действие которого, напомним, происходит в 1986 году, попал памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Открытие которого состоялось 26 апреля 2011 года - в день 25-й годовщины катастрофы.

Далее в многочисленных комментариях под постом другие пользователи приводят примеры иных "ляпов" и несоответствий. В то время как некоторые призывают на "рассматривать декорации", а проникнуться содержанием сериала и его посылом.    

Финальная, пятая серия шоу только что вышла, получив на IMDb рекордный рейтинг 9.9.

Тем временем на Западе вопросы вызывают совсем другие особенности сериала - в частности, отсутствие негров.

Ранее россыпь крайне стыдных ляпов нашли в многомиллионном телеблокбастере канала HBO "Игра престолов".

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