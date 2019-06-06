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"Правды там мало": ликвидаторы прокомментировали сериал "Чернобыль"

Новости
    06.06.2019, 11:45
Текст:   Козьма Лоханкин

Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Лев Бочаров, работавший на станции главным инженером третьей смены Управления строительством №605, поделился своими впечатлениями от резонансного и крайне успешного американо-британского сериала "Чернобыль".

По мнению Льва Леонидовича, в пятисерийном телефильме не отображено главное - огромный подвиг советского народа. И сам процесс ликвидации был показан недостаточно подробно, отметил Бочаров, руководивший проектированием и созданием "Укрытия" - саркофага, возведённого над взорвавшимся 4-м энергоблоком.

"Что достигли в этом фильме - это напугать народ. Правды там мало, а, видимо, то, что они хотели показать - тот страх, ужас - это действительно надо было сделать", - приводит слова ликвидатора Радио Sputnik.

Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
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"Потому что весь мир не представляет, что такое атомная война, что такое этот взрыв всего одного блока. Рядом же город энергетиков был, Припять, куда, если приходишь, жуть берет, потому что ты видишь пустой, мертвый город за колючей проволокой. И так же могло получиться со всей Европой, если бы рванула вся станция. Этот фильм даст толчок, представление, что это была за авария", - считает Бочаров.

Другой ликвидатор, председатель Союза "Чернобыль" Москвы Владимир Монахов отметил, что многие события в сериале искажены - в частности, например, сцены с шахтёрами. Подверглись значительным изменениям также образы советских политиков, чиновников и ученых, а многие важные фигуры даже не упомянуты.

Помимо этого, поведение людей в высокорадиоактивной зоне рядом со станцией показаны некорректно. Это касается, помимо прочего, постоянного распития персонажами водки. При этом самоотверженность людей в "Чернобыле" продемонстрирована достоверно, признал Монахов.

Председатель Союза "Чернобыль" в ЮФО Александр Филипенко, в свою очередь, заявил, что, в сериале есть элементы американской пропаганды, а также неточности, но добавил: телепроект описывает душевное отношение между людьми и показывает труд ликвидаторов на месте аварии.

"Когда началась эвакуация, взрослому населению действительно давали по 100 граммов водки, но нам категорически пить было запрещено. Это главная неточность", - цитиует Филипенко РИА Новости.

Ранее сообщалось об обнаружении в сериале HBO ряда киноляпов

Нашу рецензию на "Чернобыль" можно прочитать здесь.

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