"Это выдумки": Горбачев прокомментировал судьбу Легасова в "Чернобыле"

Генсек, а затем - первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал то, как трактовали в сериале "Чернобыль" судьбу академика Валерия Легасова.

По словам Горбачёва, которого в телешоу сыграл швед Давид Денсик, он не имеет никакого отношения к проблемам в карьере и жизни Легасова, покончившего с собой в 1988 году.

По одной из версий, негласные гонения на учёного начались после того, как он озвучил на конференции МАГАТЭ в Вене секретные сведения, описывая причины и последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Следует отметить, что по сюжету сериала в Вене Легасов озвучивает официальную версию, но потом терпит муки совести, конфликтует с властями и в результате сводит счёты с жизнью.

В сериале противостояние властям и стремление говорить правду стоит Легасову спокойной жизни и звания Героя Советского Союза. В действительности речь шла о звании Героя Социалистического Труда, которое, по мнению некоторых исследователей, не было присвоено Легасову по личному указанию Горбачёва.

Горбачёв на это заявил следующее: "Я не давал (указаний - прим. "РГ-Кинократия"). А кроме меня кто даст? Это выдумки".

При этом сериал пока посмотреть экс-генсеку не удалось - не позволяют проблемы со здоровьем и, как следствие, - нехватка времени. Однако, судя по всему, от идеи просмотра как таковой Горбачёв не отказался.

"По простым причинам - в больнице всё время. Обещали мне организовать просмотр в больнице. Пока нет", - приводит слова 88-летнего политика радио "Говорит Москва".

Напомним, ранее своим мнением о сериале "Чернобыль" поделились министр культуры РФ Владимир Мединский и ряд бывших ликвидаторов последствий катастрофы на ЧАЭС.

Пятисерийный телефильм совместного производства HBO и Sky стал сенсацией, получив небывало высокие баллы у зрителей.

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