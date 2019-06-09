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Чем хорош и чем плох сериал "Чернобыль"? Наш подкаст

Журнал
    09.06.2019, 13:09
Текст:   Шамиль Керашев,   Алексей Литовченко,   Илья Максимов,   Дмитрий Сосновский

Американо-британский сериал "Чернобыль" стал настоящей сенсацией, быстро набрал небывалую популярность получив самые высокие баллы у пользователей IMDb.

Между тем многие зрители, особенно - у нас в стране, обратили внимание на многочисленные ляпы и неточности в сценарии мини-сериала о чернобыльской трагедии.

Почему совместный продукт HBO и Sky стал настолько успешным? Что возмутило внимательную публику? Как всё было на самом деле? Простительны ли произведённые авторами сериала манипуляции с действительностью?

Это и многое другое обсудили обозреватели "РГ" - редакторы проектов "Кинократия" и "Русское оружие".

Напомним, с нашей рецензией на "Чернобыль" можно ознакомиться здесь.

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