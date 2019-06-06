Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев находится в больнице. Об этом он сообщил РИА Новости. По его словам, он уже давно в больнице, но при этом продолжает работу над своей книгой.

“Я нахожусь в больнице. Я при малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю", - пояснил он.

Ранее о том, что Горбачев госпитализирован, СМИ сообщили в конце апреля, когда он не смог приехать в Москву на закрытие Московского международного кинофестиваля, на котором состоялась премьера документального фильма "Встреча с Горбачевым". Напомним, что Михаил Горбачев находится в возрасте 88 лет.