В Горбачев-фонде объяснили отсутствие экс-президента СССР на ММКФ

Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев не присутствовал на церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля, поскольку и не собирался этого делать. Так отсутствие политика на ММКФ объяснили в Горбачев-фонде.

Ранее режиссер Андре Сингер, представляя на кинофестивале картину "Встреча с Горбачевым", заявил, что экс-президент СССР госпитализирован.

"Михаил Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице и не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать", - приводит его слова РИА Новости.

Между тем в Горбачев-фонде агентству сообщили, что политик чувствует себя хорошо.

"Он не планировал быть на этом показе. Он был сегодня в офисе, на работе, я с ним провел в общей сложности, наверное, два часа", - заявил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

Он подчеркнул, что информация о том, что 88-летний Горбачев не смог приехать на закрытие фестиваля из-за госпитализации, недостоверна.