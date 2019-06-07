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Владимир Мединский оценил сериал "Чернобыль"

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    07.06.2019, 11:11
Текст:   Козьма Лоханкин

Министр культуры РФ Владимир Мединский высоко оценил резонансный сериал HBO и Sky "Чернобыль".

По мнению главы ведомства, пятисерийный телефильм снят "с уважением к простым людям".

Фото: twitter.com/ @sports_hockey
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"Фильм сделан мастерски. Но ожидаемой "красной клюквы" там нет. В целом фильм сделан с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже", - приводит "Интерфакс" слова Мединского, сказанные на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом он признал, что некоторые моменты в сериале противоречат фактам.

"Я смотрел его вместе с отцом, он ликвидатор. Он сказал, что это тяжелое кино, действительно достаточно близкое к правде, хотя некоторые вещи - это откровенное передергивание. Смешно про отсутствие дозиметров на атомной станции, но в целом сериал снят с уважением к простым людям, к их подвигу, к самоотверженности", - сказал министр в интервью "Эху Москвы".

Мединский добавил, что пока посмотрел только первые три серии.

Напомним, "Чернобыль" получил беспрецедентно высокие баллы у пользователей агрегатора IMDb.

Наш обзор сериала можно прочитать здесь.

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