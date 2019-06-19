Boeing заключил первый за три месяца контракт на поставку 737 MAX

200 самолетов моделей 737 MAX 8 и 737 MAX 10 закупит международный авиационный холдинг IAG (в него входят такие компании, как British Airways и Iberia). Об этом сообщается на сайте IAG.

Это первая сделка на поставку Boeing 737 MAX за последние три месяца. Напомним, что после двух масштабных катастроф, произошедших в октябре прошлого года и в марте нынешнего года с новыми авиалайнерами Boeing, многие страны ввели запреты на их полеты.

По словам исполнительного директора авиахолдинга Вилли Уолша, в IAG полностью уверены в Boeing. "Мы ожидаем, что самолет успешно вернется в эксплуатацию в ближайшие месяцы", - отметил Уолш. И добавил, что лично протестировал в симуляторе новую систему контроля полета и остался доволен обновлением. Boeing внедрил ее в связи с проблемами, которые привели к двум крушениям самолетов этой модели.