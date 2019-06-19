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19.06.2019 17:26
Рубрика: В мире

За что награждают острова

Текст: Александр Гасюк
Согласно опубликованному отчету Европейского агентства по окружающей среде, 97 процентов исследованных мест для купания в Греции имели "отличное" качество воды. По этому показателю солнечная Эллада чуть-чуть отстала от Кипра, набравшего 99,1 процент. Правда, нужно иметь в виду, что площадь греческих пляжей в сотни раз превышает размеры кипрских.

Из года в год над лучшими греческими пляжами развивается "Голубой флаг" - наиболее узнаваемый символ престижной международной награды, присуждаемой с 1987 года наиболее качественным с экологической точки зрения побережьям во всем мире. Обязательным условием для награждения "Голубым флагом" является отличное качество омывающей его воды.

Фото: iStock
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Награда выдается на один год. Но, как пояснили "РГ" в Национальной туристической организации Греции, международные инспекторы в течение года - как правило в июле и августе - делают внезапные проверки, призванные подтвердить высокий статус. Он напрямую влияет на приток туристов и, как следствие, на местную экономику. В этом отношении Греция твердо входит в число признанных лидеров - в 2019 году Эллада заняла второе место из 47 стран, принявших участие в программе "Голубой флаг".

Всего в Греческом обществе по охране природы, ответственном за присуждение "флагов", насчитали в своей стране 515 побережий, 15 пристаней для яхт и даже четыре туристических судна, достойных высокой награды.

Любопытно, что большая часть "голубых флагов" досталась излюбленному российскими туристами региону Халкидики на севере Греции. Значительное количество престижных наград досталось и пляжам на фантастических островах в Эгейском и Ионическом морях, а также на Крите.

В мире Европа Греция
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