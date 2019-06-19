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19.06.2019 11:30
Рубрика: Власть

Более миллиона вопросов поступило к "Прямой линии" с Путиным

Текст: Айсель Герейханова
Более 1 млн вопросов уже поступило на "Прямую линию с Владимиром Путиным". Такие данные приводит телеканал "Россия 24". Большинство вопросов связаны с социальными проблемами, среди них большой массив сообщений касается медицины, ЖКХ, образования.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

20 июня в полдень Владимир Путин проведет семнадцатую "Прямую линию".

Как сообщает пресс-служба Кремля, программа будет транслироваться в прямом эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Студия программы по традиции последних лет находится в Гостином дворе.

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Задать вопрос главе государства можно по телефону, через SMS или MMS, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Принимать вопросы будут до последней минуты "Прямой линии", все они дойдут до адресата. Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live". На данный момент всего поступило 1053326 вопросов. Более половины обращений приходятся на телефонные звонки, на втором месте - SMS и MMS сообщения.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
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