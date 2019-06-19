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19.06.2019,  
17:33
Текст:  Светлана Цыганкова

БТ-3Ф с новым боевым модулем покажут на "Армии-2019"

Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" покажут плавающий бронетранспортер БТ-3Ф с новым дистанционно-управляемым боевым модулем. Модуль оснащен двухплоскостной стабилизированной платформой с пулеметом "Корд" калибра 12,7 миллиметра.

Фото: Алексей Моисеев
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Как сообщает пресс-служба Госкорпорации Ростех, у боевого модуля несколько преимуществ. Главное - гироскопическая система стабилизации прицела и оружия. Она дает шанс поражать объекты как на ходу, так и на плаву. Кроме того, стоит лазерный дальномер, тепловизионный прицел, встроенная диагностика исправности системы, а также счетчик патронов с индикацией окончания боезапаса.

Плавающий БТ-3Ф на основе шасси БМП-3 используют для транспортировки морпехов, береговой охраны и других видов войск, а также для огневой поддержки десанта. В машине помещаются 17 военнослужащих вместе с экипажем. БТР оборудован энергопоглощающими складными креслами. Благодаря им, снижается ударная нагрузка, если вдруг произошел взрыв мины или машина быстро движется по пересеченной местности.

Как отметил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов, БТ-3Ф отличается высоким качеством, простотой, надежностью и хорошими боевыми возможностями.

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