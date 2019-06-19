C 1 сентября будет запрещена спекуляция на театральных билетах

Инициатива правительства предполагает запрет продажи билетов по цене выше указанной на нем стоимости. Кроме того, реализацией билетов наряду с организациями культуры смогут заниматься только уполномоченные ими лица на основании соответствующего договора.

Такие лица будут иметь право делать наценку за свои услуги, но не более 10% от стоимости билета.

Ко второму чтению в законопроект предполагается внести ряд поправок. Так, вводится понятие невозвратных билетов на культурные мероприятия. Это коснется тех билетов, абонементов или экскурсионных путевок, которые продаются по акциям и специальным программам, включающим льготы и скидки.

На прочие билеты условия возврата будут дифференцированы.

А именно, билет в театр или филармонию можно будет вернуть по схеме, действующей на железнодорожном транспорте. Размер компенсации будет зависеть от времени, оставшегося до спектакля или концерта. Если билет на спектакль, абонемент или экскурсионная путевка будут возвращены не позднее чем за 10 дней до мероприятия, покупатель получит его полную стоимость.

В случае же, если до мероприятия осталось от 5 до 10 дней, можно будет вернут не менее половины суммы. И треть стоимости - если до мероприятия осталось от 3 до 5 дней.

Полная стоимость билета будет возмещена в случае отмены, замены или переноса мероприятия самим учреждением культуры.

Еще одна поправка касается случаев пропуска мероприятия в связи с болезнью покупателя билета или в связи со смертью члена семьи (близкого родственника). Если зритель сможет подтвердить это документально, то будет иметь право вернут цену билета. Порядок возврата будет регулироваться подзаконными актами.

Ранее предполагалось прописать в законопроекте, что деньги за билеты после предъявления больничного листа возвращаются полностью. Однако директора театров попросили депутатов изменить эту норму, рассказала глава комитета Елена Ямпольская. Ведь люди, пропустившие спектакль, потом приносят некие справки, легальность которых проверить невозможно.