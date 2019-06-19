C 1 сентября будет запрещена спекуляция на театральных билетах

Новости

Филипп Киркоров выложил видео "жесткой" посадки самолета 12:23
Жителя Кубани отштрафовали на 500 тысяч за ловлю креветок 12:19
В Петербурге будут судить коллекторов за взыскание долга с умершего 12:18
Превзойти всех: в Минобороны рассказали о новейшем вооружении Су-57 12:15
МЧС объявило о сильной жаре в Москве 12:13
Иван Ургант заступился за дочь Алсу и назвал виновных в скандале 12:05
В Ижевске ребенок получил термический ожог в городском автобусе 12:03
Свердловская область начнет поставлять в Китай торф 12:00
Стартовали съемки приквела "Игры престолов" 11:55
В Башкирии полицейского уволили за недостоверные данные о доходах 11:52
В Исполкоме СНГ назвали успешным председательство Туркменистана 11:50
Названы лучшие города для пеших прогулок 11:44
"Смешарики" и Анна Михалкова стали лауреатами "ТЭФИ-KIDS" 11:44
Володин: Все нормативные акты по нацпроектам надо принять до конца года 11:43
В Нижнем Новгороде задержали второго соучастника похищения ребенка 11:40
В Москве подорожали съемные комнаты 11:40
Названы самые популярные курорты для отдыха на Азовском море 11:31
Врач рассказала, на какой еде нельзя экономить 11:24
Матвиенко: За социальным предпринимательством будущее 11:21
Для санации промплощадки химкомбината в Приангарье необходима федеральная поддержка 11:15
Счетная палата проверит госкорпорации по новым методикам 11:11
В Крыму пограничники задержали разыскиваемого Интерполом украинца 11:11
На Вятке вынесен приговор владельцу собак, загрызших женщину 11:10
СМИ: Помпео предупредил Иран о военном ответе со стороны США 10:57
Минск: Свердловская область заинтересована в углублении промышленной кооперации 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 российских вузов
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
19.06.2019 12:08
Рубрика: Власть

C 1 сентября будет запрещена спекуляция на театральных билетах

Текст: Татьяна Замахина
Госдума в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект о борьбе с "билетной мафией". В среду он получил поддержку профильного комитета - с учетом поправок. Новый закон должен будет вступить в силу 1 сентября.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Инициатива правительства предполагает запрет продажи билетов по цене выше указанной на нем стоимости. Кроме того, реализацией билетов наряду с организациями культуры смогут заниматься только уполномоченные ими лица на основании соответствующего договора.

Такие лица будут иметь право делать наценку за свои услуги, но не более 10% от стоимости билета.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Иностранным гостям Года театра отменили сборы за визы

Ко второму чтению в законопроект предполагается внести ряд поправок. Так, вводится понятие невозвратных билетов на культурные мероприятия. Это коснется тех билетов, абонементов или экскурсионных путевок, которые продаются по акциям и специальным программам, включающим льготы и скидки.

На прочие билеты условия возврата будут дифференцированы.

А именно, билет в театр или филармонию можно будет вернуть по схеме, действующей на железнодорожном транспорте. Размер компенсации будет зависеть от времени, оставшегося до спектакля или концерта. Если билет на спектакль, абонемент или экскурсионная путевка будут возвращены не позднее чем за 10 дней до мероприятия, покупатель получит его полную стоимость.

В случае же, если до мероприятия осталось от 5 до 10 дней, можно будет вернут не менее половины суммы. И треть стоимости - если до мероприятия осталось от 3 до 5 дней.

Полная стоимость билета будет возмещена в случае отмены, замены или переноса мероприятия самим учреждением культуры.

Фото: iStock
Что нужно знать о невозвратных билетах на самолет

Еще одна поправка касается случаев пропуска мероприятия в связи с болезнью покупателя билета или в связи со смертью члена семьи (близкого родственника). Если зритель сможет подтвердить это документально, то будет иметь право вернут цену билета. Порядок возврата будет регулироваться подзаконными актами.

Ранее предполагалось прописать в законопроекте, что деньги за билеты после предъявления больничного листа возвращаются полностью. Однако директора театров попросили депутатов изменить эту норму, рассказала глава комитета Елена Ямпольская. Ведь люди, пропустившие спектакль, потом приносят некие справки, легальность которых проверить невозможно.

Власть Работа власти Внутренняя политика Культура Театр Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Володин: Все нормативные акты по нацпроектам надо принять до конца года
Счетная палата проверит госкорпорации по новым методикам
Совбез РФ: Угроза создания террористического квазигосударства миновала
Косачев: Украина вынуждена расплачиваться за поддержку США
Платини ответил на вопросы о чемпионатах мира в России и Катаре