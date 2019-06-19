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19.06.2019 19:32
Рубрика: Власть

Эксперимент и чистота

Цифровые участки ставят на особый контроль
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 131(7889)
Центризбирком сформирует рабочую группу, которая займется профилактикой случаев двойного голосования на цифровых участках в Единый день голосования 8 сентября. Такое решение было записано в протокол заседания комиссии в среду.

Напомним, в Москве будет работать 30 таких участков, на них смогут проголосовать жители 20 регионов России, где пройдут выборы губернаторов и довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"В ходе обсуждения этой темы неоднократно поднимался вопрос о создании группы, которая проводила бы анализ голосования и потом по итогам дала бы нам материал о том, были ли случаи двойного голосования", - сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. Участники заседания идею поддержали, группу возглавит член комиссии Александр Кинев. "Я бы хотел, чтобы мы это протокольно зафиксировали", - предложил Булаев. Состав группы будет утвержден в ближайшее время распоряжением председателя Центризбиркома.

"Мне кажется, она (группа) займется правильной работой в том числе и с точки зрения профилактики двойных голосований и исключения условий, которые позволяли бы такие голосования осуществлять. Мне кажется важным это сделать и формализовать эту рабочую группу", - сказал Булаев.

Предложение о создании группы прозвучало в продолжение доклада об изменениях в инструкцию о формировании списков избирателей на довыборы в Госдуму. Поправки в документ также непосредственно связаны с экспериментом по созданию цифровых участков. "Основное изменение - это то, что мы вписываем составление списков на цифровых участках и изменения в списках на обычных участках, откуда избиратель уходит на цифровые участки, в общую канву составления списков избирателей", - пояснила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Изменения в инструкцию Центризбиркома касаются дополнительных выборов депутатов Государственной Думы в четырех регионах страны, поскольку комиссия отвечает за проведение федеральных кампаний. Но такой же порядок действий подразумевается и для региональных избиркомов, чьи избиратели захотят проголосовать в Москве на губернаторских выборах.

Как уже сообщалось, чтобы попасть в списки на цифровом участке в Москве, гражданин должен подать заявление максимум за 45 дней и минимум за 3 дня до даты голосования. Процедура идентична "Мобильному избирателю" с той лишь разницей, что заявления принимаются только на портале госуслуг и открепиться в последние три дня не получится.

Рабочая группа займется профилактикой случаев двойного голосования

Напротив фамилии выбывшего с участка по месту жительства гражданина будет указано, что он голосует на цифровом участке номер такой-то. Это позволит пересчитать участников эксперимента и оценить востребованность новой формы голосования.

Списки для голосования на цифровых участках будут формироваться накануне 8 сентября, дополнительное включение избирателей в день выборов не предусмотрено, уточнила Майя Гришина.

О количестве избирателей, которые захотят проголосовать на цифровых участках в Москве, можно приблизительно судить по данным "Мобильного избирателя" за прошлый год. Как рассказал по видеосвязи из Хабаровска глава краевого избиркома Геннадий Накушнов, в марте прошлого года в ходе президентской кампании в Москву открепились более тысячи хабаровчан, из них 502 человека проживают в 70-м одномандатном округе, по которому 8 сентября состоятся довыборы депутата нижней палаты парламента.

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