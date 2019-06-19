ЦСКА выкупил у "Эвертона" права на Влашича

ЦСКА договорился с "Эвертоном" о выкупе хорватского полузащитника Николы Влашича. Таким образом, игрок продолжит выступать за московский клуб.

Руководству московского ЦСКА удалось договориться с английским "Эвертоном" о выкупе хорватского полузащитника Николы Владича, который в минувшем сезоне выступал за армейский клуб на правах аренды.

Сумма трансфера не разглашается, однако сообщается о том, что один из наиболее ярких игроков Российской Премьер-Лиги подписал контракт с ЦСКА на пять лет.

А ведь по ходу прошлого сезона, в котором Влашич очень ярко дебютировал за московский клуб как в РПЛ, так и в Лиге чемпионов, руководство армейского клуба выражало сомнения, что сумеет в итоге договориться с английским клубом о полном выкупе прав на игрока.

И лишь весной генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в беседе с журналистами рассказал, что шансы на сохранение Влашича "достаточно высокие". Футболист подписал контракт даже при том, что впервые за последние годы ЦСКА не смог завоевать место в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне Никола принял участие в 31 матче ЦСКА во всех турнирах и забил восемь голов, в том числе - победный в ворота "Реала" в "Лужниках" в Лиге чемпионов.