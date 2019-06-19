Денис Глушаков официально покинул "Спартак"

Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 года. В 2017-м он внес весомый вклад в чемпионство "красно-белых", записав на свой счет ряд важнейших голов, а затем в том же году помог команде впервые выиграть Суперкубок России.

После победы "Спартака" в чемпионате страны Глушаков продлил контракт с клубом. Однако после этого в карьере игрока начался не самый лучший период: в игре произошел спад, из-за чего футболист не смог попасть в состав сборной России на домашний чемпионат мира; к этому прибавился конфликт с болельщиками, которые обвиняли Глушакова в том, что он приложил немало усилий для увольнения Массимо Карреры с должности главного тренера - впоследствии на матчах команды стали появляляться баннеры с призывом выгнать игрока из клуба, а в его адрес постоянно раздавались оскорбительные скандирования.

В минувшем сезоне Глушаков принял участие в 18 матчах чемпионата России и стал автором трех голов, а "Спартак" завершил сезон на пятом месте. В общей сложности в составе "красно-белых" он провел 173 игры и забил 23 мяча.

Что касается нового клуба Глушакова, то в прессе сообщают о его возможном переходе в "Сочи", который в новом сезоне дебютирует в Российской премьер-лиге.

Помимо Глушакова "Спартак" может покинуть нападающий Зе Луиш из Кабо-Верде. По данным португальских СМИ, "Порту" предлагает за 28-летнего игрока 12 миллионов евро.