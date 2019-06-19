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19.06.2019 14:04
Рубрика: Спорт

"Динамо" подписало контракт с защитником сборной Украины

Текст: Максим Домчев
Меньше месяца осталось до старта нового сезона в Российской Премьер-Лиге. Клубы ведут работу на трансферном рынке и пока одним из лидеров является московское "Динамо". Команда, которую возглавляет Дмитрий Хохлов, представила уже четвертого новичка.
Фото: Genya SAVILOV / AFP Фото: Genya SAVILOV / AFP
Фото: Genya SAVILOV / AFP

Им стал украинский центральный защитник Иван Ордец. 26-летний футболист перешел в "Динамо" из донецкого "Шахтера". Контракт с игроком подписан на три года.

Иван Ордец - двукратный чемпион Украины, трёхкратный обладатель Кубка Украины, в его активе 12 матчей и один гол за сборную Украины. Игрок обладает отличными данными для игры на позиции центрального защитника - его рост 194 см.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"До перехода слышал о "Динамо" только хорошее. Знал, что это один из самых титулованных клубов России, очень амбициозный клуб. Здесь работает хороший тренер, ставятся серьёзные задачи пробиться в еврокубки. Поэтому долго не раздумывал. После знакомства с базой "Динамо" и новым стадионом ещё больше укрепился во мнении, что не ошибся с выбором. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться поставленных целей", - заявил Ордец пресс-службе "Динамо" после подписания контракта.

Напомним, что ранее новичками "Динамо" стали 20-летний полузащитник "Легии" и сборной Польши Себастьян Шиманьский, 27-летний защитник грозненского клуба "Ахмат" Заурбек Плиев и 23-летний защитник казанского "Рубина" Игорь Калинин.

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