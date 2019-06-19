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19.06.2019 17:30
Рубрика: Власть

Переведут в младший класс

Председатель Верховного суда рассказал о новом наказании для судей
Текст: Владислав Куликов
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что в ближайшее время появится новое дисциплинарное наказание для судей: людей в мантии за проступки начнут понижать в квалификационном классе.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Заявление прозвучало в ходе XIV Совещания председателей верховных судов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Фото: iStock
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Одним из главных вопросов форума были меры по укреплению независимости судей.

Сегодня в российском законодательстве прописаны достаточно серьезные гарантии независимости судов. Одна из них - несменяемость федеральных судей. Человек в мантии назначается бессрочно, и ему не надо думать, переназначат или не переназначат его на следующий срок. Соответственно, исчез рычаг давления на судью, мол, "суди, как надо, а то не переназначим". Однако, как подчеркнул Вячеслав Лебедев, несменяемость судей не означает их безответственности. "Принцип равенства всех перед законом в полной мере реализуется в отношении судей", сказал он.

За обычные преступления судьи несут ответственность по УК, как и все граждане. При этом для исключения возможности давления на правосудие законодатель предусмотрел особую процедуру привлечения судей к уголовной и административной ответственности. Если же судья проявляет недобросовестность на работе, его можно наказать в дисциплинарном порядке.

"Баланс между несменяемостью судьи и его обязанностями перед обществом обеспечивается возможностью привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за совершение проступка, нарушающего закон о статусе судей или Кодекс судейской этики", - сказал Вячеслав Лебедев.

Если судья проявляет недобросовестность, его можно наказать в дисциплинарном порядке

Наказывают судей в таком случае квалификационные комиссии. В 2018 году к дисциплинарной ответственности привлечены 172 судьи, из них 47 судьям объявлены замечания, 101 судье вынесены предупреждения, а полномочия 23 судей прекращены.

"С 1 сентября 2019 года по законодательной инициативе президента Российской Федерации вводится новая мера дисциплинарной ответственности судей - понижение в квалификационном классе, которое будет эффективным средством воздействия, поскольку непосредственно влияет на размер ежемесячного денежного вознаграждения судьи, - сообщил Вячеслав Лебедев. - Учитывая, что судья не может быть привлечен к ответственности за мнение, высказанное при отправлении правосудия, законодательно закреплены критерии разграничения судебной ошибки и дисциплинарного проступка судьи, включающие систематический или грубый характер допущенных нарушений, а также наличие жалобы пострадавшего от таких нарушений".

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Кроме того, Верховный суд выступил с инициативой, предусматривающей наделение Высшей квалификационной коллегии судей правом изменять вид дисциплинарного взыскания, назначенный региональной квалификационной коллегией судей. Иными словами, если в регионе судью наказали слишком строго, Высшая квалификационная комиссия судей получит возможность снизить наказание.

Сегодня, если эта комиссия видит, что наказание несоразмерно, она может отменить его. Но тогда получается, что судья остался без наказания за проступок. Возникает дилемма: или совсем прощать, или наказывать по всей строгости. Теперь система станет гибче.

"Система процессуальных, организационных, финансовых и социальных гарантий независимости суда, без которых этот принцип остался бы декларативным, в Российской Федерации закреплена в федеральном законодательстве, что возлагает обязанность их соблюдения на все органы власти и должностные лица, - рассказал Вячеслав Лебедев. - Более 25 лет Верховный суд Российской Федерации, реализуя право законодательной инициативы, ведет последовательную работу по расширению и укреплению этих гарантий".

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