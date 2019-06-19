Дмампаоло стал новым главным тренером "Милана"

Марко Джампаоло официально назначен главным тренером "Милана". 51-летний специалист подписал контракт на два года с опцией продления еще на один сезон и приступит к работе 1 июля.

"Милан" нашел замену покинувшему клуб бывшему главному тренеру команды Дженнаро Гаттузо. Руководство красно-черных сделало предложение покинувшему "Сампдорию" Марко Джампаоло, который согласился занять вакантный пост.

Как сообщает официальный сайт "Милана", контракт с новым наставником подписан по системе "2+1" и вступит в силу 1 июля 2019 года. По данным итальянских газет, зарплата тренера составит около двух миллионов евро в год.

В минувшем сезоне "Сампдория" заняла девятое место, а "Милан" - пятое. По итогам сезона главный тренер миланцев Дженнаро Гаттузо был вынужден покинуть пост, который занимал с 2017 года.

Сампаоло хорошо известен и Италии по работе в "Эмполи", "Кремонезе", "Брешии", "Чезене", "Катанье", "Сиене" и "Кальяри".