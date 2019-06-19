Дом.рф рассказал, в каких регионах популярна льготная ипотека

Больше всего льготной ипотеки по ставке в 6 процентов на весь срок кредита банк Дом.рф (Единый институт развития в жилищной сфере) выдал семьям из Москвы и Московской области. Также активны жители Санкт-Петербурга, Свердловской области, Татарстана и Башкортостана.

По последним данным, свои жилищные условия с помощью "Семейной ипотеки" через банк Дом.рф улучшили уже 1119 российских семей.

Средняя сумма кредита составила 2,6 миллиона рублей, а общий объем с 18 апреля (дата начала выдачи) достиг 2,9 миллиарда рублей. За это время в общей сложности было одобрено более трех тысяч заявок. Оставшаяся часть сейчас находится на стадии оформления, уточняется в сообщении пресс-службы Дом.рф.

Продлить льготную ставку для семей с детьми на весь срок действия ипотеки поручил президент Владимир Путин. Действовавшие ранее условия предполагали выдачу жилищных кредитов под 6 процентов на срок от 3 до 8 лет. В конце марта правительство продлило действие льготной ставки на весь срок кредита.