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19.06.2019 05:00
Рубрика: Общество

Эксперты подсчитали затраты родителей на школьные балы

Текст: Ольга Игнатова
Впереди школьные выпускные. Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob подсчитали, во сколько родителям обойдется этот праздник.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Так, они уверены, что наряд юноши на школьный выпускной будет стоить на 400-500 рублей дороже, чем наряд девушки. На юного выпускника 9 класса костюм, рубашка и обувь для праздничного вечера будут стоить примерно 8,8 тысячи рублей. А платье и туфли для девочки можно будет приобрести за 8,4 тысячи рублей. На организацию выпускного вечера в 9 классах собирают в среднем 5,9 тысячи рублей.

Выпуск из 11 класса - мероприятие гораздо более затратное. Наряд юноши обойдется родителям в среднем в 16 тысяч рублей, а наряд девушки - в 15,5 тысячи.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Денежные сборы на выпускной вечер с родителей 11-классников составляют около 11,4 тысячи рублей. По сравнению с 2017 годом стоимость наряда выпускника (средняя сумма на ребенка, оканчивающего 9 или 11 класс) выросла на 400 рублей. Два года назад она составляла 11,7 тысячи, сегодня - 12,1 тысячи рублей.

Впрочем, проведя социологический опрос родителей выпускников, эксперты убедились, что 34 процента родителей мальчиков и 19 процентов родителей девочек-девятиклашек не будут покупать специальный наряд. Не планируют серьезно тратиться на выпускной сына-одиннадцатиклассника 20 процентов родителей и на выпускной дочери-одиннадцатиклассницы семь процентов мам и пап.

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