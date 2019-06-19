Эксперты подсчитали затраты родителей на школьные балы

Впереди школьные выпускные. Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob подсчитали, во сколько родителям обойдется этот праздник.

Так, они уверены, что наряд юноши на школьный выпускной будет стоить на 400-500 рублей дороже, чем наряд девушки. На юного выпускника 9 класса костюм, рубашка и обувь для праздничного вечера будут стоить примерно 8,8 тысячи рублей. А платье и туфли для девочки можно будет приобрести за 8,4 тысячи рублей. На организацию выпускного вечера в 9 классах собирают в среднем 5,9 тысячи рублей.

Выпуск из 11 класса - мероприятие гораздо более затратное. Наряд юноши обойдется родителям в среднем в 16 тысяч рублей, а наряд девушки - в 15,5 тысячи.

Денежные сборы на выпускной вечер с родителей 11-классников составляют около 11,4 тысячи рублей. По сравнению с 2017 годом стоимость наряда выпускника (средняя сумма на ребенка, оканчивающего 9 или 11 класс) выросла на 400 рублей. Два года назад она составляла 11,7 тысячи, сегодня - 12,1 тысячи рублей.

Впрочем, проведя социологический опрос родителей выпускников, эксперты убедились, что 34 процента родителей мальчиков и 19 процентов родителей девочек-девятиклашек не будут покупать специальный наряд. Не планируют серьезно тратиться на выпускной сына-одиннадцатиклассника 20 процентов родителей и на выпускной дочери-одиннадцатиклассницы семь процентов мам и пап.