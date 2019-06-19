Прежде всего, несколько слов о регламенте места встреч любителей спорта. Главная площадка будет работать с утра до полуночи, а в дни церемоний открытия и закрытия игр - до 4.00. Сегодня у Дворца спорта, например, перед фанатами выступит заслуженный коллектив РБ - президентский оркестр с новой программой The Final Countdown. Она подготовлена специально к предстоящим играм. Вместе с прославленными музыкантами оркестра солировать на сцене будут Ирина Дорофеева и Инна Афанасьева, Георгий Колдун и Александр Солодуха, Руслан Алехно и многие другие знаменитые артисты Беларуси.

В программе, пояснил Шестаков, прозвучат не только европейские, но и национальные хиты. "Мы всегда рады приветствовать гостей из разных стран мира и познакомить их с богатой культурой Беларуси", - добавил он.

А в день открытия состязаний - 21 июня - у Дворца спорта состоится концерт "Время ярких побед", участники которого свой репертуар решили на этот раз сверстать исключительно из песен о виртуозных покорителях спортивных вершин. А в дальнейшем концертная программа на площадке этой фан-зоны будет представлена форматами Bright Kids, Bright Folk, Bright Stage, Bright Orchestra, Bright Dance. Другими словами, музыка на любой возраст и вкус. Перед гостями спортивного шоу будут выступать коллективы и из зарубежных стран, свои развлекательные сюжеты подготовили и местные радио-эфиры.

До конца месяца, как уже сообщал "СОЮЗ", у Дворца спорта состоятся презентации НОК стран - участниц европейских игр. Зрителей наверняка увлекут и показательные выступления Белорусской федерации петанка и общественного объединения традиционных видов борьбы. Кавалькада самых неожиданных развлечений ждет и юных любителей спорта в мини-фан-зоне, организованной совместно с ЮНИСЕФ.

А остальные развлекательные пространства в городе - у "Минск-Арены" и "Чижовка-Арены" - заработают с 21 июня. В течение дня здесь на больших экранах будут транслироваться соревнования, а вечером территории превратятся в концертные сцены.

Все десять дней континентального триумфа гостей и жителей столицы ожидают и праздничные площадки Верхнего города, где волю своим эмоциям дадут авторы проекта "Джазовые вечера" у ратуши и музыкальной "Пешеходки". Кроме того, будут проходить концертные программы в вечерние часы и на площади Свободы, напоминает агентство.