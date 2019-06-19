В спорте высших достижений всегда нужно действовать стремительно, учиться на своих ошибках и стараться избегать промахов в будущем.

Надеемся, что в новом сезоне отечественный хоккей с мячом не даст нам поводов для очередных скандалов. Фото: РИА Новости

Отрадно, что на призыв Федерации спортивных журналистов России, который был опубликован в том числе и в "Российской газете" 17 июня, объяснить фактическое введение цензуры при освещении чемпионата России по русскому хоккею в Федерации по этому виду спорта отреагировали молниеносно.

Накануне пресс-служба ФХМР распространила официальное заявление по взаимодействию со СМИ за подписью ответственного секретаря Анатолия Степанова.

"Федерация хоккея с мячом России, действуя открыто и честно, признавая свободу массовой информации, гарантированную Конституцией РФ, учитывая критику со стороны СМИ, вызванную некорректностью использованной формулировки в Регламенте всероссийских соревнований в части, касающейся взаимоотношений Федерации и СМИ, а также признавая собственные недоработки в этом вопросе, информирует о том, что будет проведена консультация с юристами, специализирующимися в этой области, и редакциями СМИ, по результатам которой Исполкому будут представлены на рассмотрение изменения и поправки в соответствующую главу Регламента.

Приносим свои искренние извинения и заверяем, что не было целью и умыслом Федерации ущемить право СМИ на распространение информации любым законным способом.

Федерация хоккея с мячом России выражает надежду на плодотворное сотрудничество со СМИ в долгосрочной перспективе, построенное на основе профессиональной честности, открытости, социальной ответственности, точности и объективности, незлоупотребления правами, взаимоуважения, беспристрастности и соблюдения правил приличия", - отмечается в заявлении.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как группа журналистов из Сибири обратила внимание коллег и общественности на поправки к Регламенту соревнований, принятых Исполкомом ФХМР на заседании 15 мая 2019 года.

В них, в частности, были следующие перлы:

Пункт 164.8. Не допускается представителям СМИ при осуществлении ими своей профессиональной деятельности комментировать, обсуждать и/или НЕГАТИВНО (выделено нами) высказываться о судействе матчей чемпионата, негативно высказываться о должностных и официальных лицах ФХМР и клубов, об участниках чемпионата и чемпионате в целом, а также провоцировать к таким высказываниям, комментариям или обсуждениям. В случае невыполнения представителем СМИ установленных правил он лишается аккредитации и допуска, в дальнейшем к освещению чемпионата. На клуб, ходатайствующего об аккредитации представителя СМИ на освещение (домашних) матчей чемпионата, по решению контрольно-дисциплинарного Комитета налагаются спортивные санкции в соответствии с п. 157.28 настоящего Регламента.

В случае, если Стокгольм получит зимнюю Олимпиаду 2026 года, хоккей с мячом может быть включен в программу Игр как демонстрационный вид спорта

Исполком также постановил: аккредитация напрямую запрещена, отныне за каждого журналиста должен ходатайствовать какой-то клуб.

Надеемся, что этот случай навсегда закроет тему о "плохих" журналистах и "хороших" федерациях и обе стороны будут работать в тесном партнерстве, строго соблюдая букву закона и элементарные нормы этики.

Финал сократили

Будущий чемпионат России по хоккею с мячом пройдет по привычной схеме в два круга с серией плей-офф, в которую выйдут восемь лучших клубов по итогам "регулярки".

А вот матчи серии на выбывание ждут изменения: четвертьфинальные и полуфинальные серии продлятся до двух побед одной из команд, а титул чемпиона России будет разыгран в одном-единственном финальном матче. Бронзовая серия будет состоять из двух игр, как и прежде.

"Увы, в опробованном варианте финальной серии до трех побед болельщики не увидели уровня накала и борьбы, которые ожидали, - цитирует пресс-служба ФХМР президента FIB и ФХМР Бориса Скрынника. - В нынешних реалиях серия до трех побед - это тяжело как с точки зрения "физики", так и финансово для клубов".

Точное количество участников чемпионата России 2019/2020 годов станет известно уже 1 июня - именно такой крайний срок определен клубам для подтверждения участия в Суперлиге.

Вместе с тем Кубок России не претерпит изменений. В его розыгрыше на первом этапе вне конкурса выступит молодежная сборная страны, которой предстоит участие в первенстве мира в декабре нынешнего года. Что касается матча за Суперкубок России, то ориентировочная дата его проведения - 5 января 2020 года.

Мяч мечтает о Стокгольме

24 июня на своей 134-й сессии в Швейцарии МОК назовет город, который примет XXV зимнюю Олимпиаду. На проведение Игр претендуют итальянский Милан и шведский Стокгольм.

К слову, вероятность включения бенди в программу Олимпийских игр как демонстрационный вид может заметно возрасти, если Стокгольм получит право на проведение Игр-2026.

Напомним, что в Международной федерации бенди (FIB) запущен специальный сайт, посвященный олимпийским перспективам хоккея с мячом. На ней каждый поклонник оранжевого мяча может подписать петицию по включению хоккея с мячом в соревновательную программу зимних Олимпийских игр. На сегодняшний день под обращением подписались тысячи болельщиков.

К слову, и Международная федерация университетского спорта (FISU) рассчитывает, что хоккей с мячом получит признание и будет представлен не только в программе зимней Универсиады 2023 года. Технический делегат FISU по бенди Тор Соренсен сообщил журналистам, что верит в перспективы этого вида: "В 2020 году бенди будет включен в программу юношеских Олимпийских игр, и мы надеемся на включение бенди в показательную программу Олимпиады 2026 года, чтобы начиная с 2030 года хоккей с мячом был в официальной программе Игр. Тогда различные национальные федерации получат гораздо более серьезное финансирование, статус вида спорта повысится", - отметил господин Соренсен.